Tomasz Karolak bawi widzów do łez swoimi występami w "Tańcu z Gwiazdami", jednak zbiera najniższe noty od jurorów - tak było w ostatnim, trzecim odcinku show. Tomasz Wygoda w rozmowie z Party.pl zdradza, dlaczego tak jest.

Tomasz Wygoda surowo podsumowuje występy Tomasza Karolaka!

Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami" stawia na show - każdy jego występ to okazja do śmiechu, a aktor niezmiennie udowodnia, że ma duże poczucie humoru i dystans. Inaczej na jego taniec patrzą jurorzy, którzy muszą jednak oceniać umiejętności. Tych niestety Tomaszowi trochę brakuje, co Tomasz Wygoda podsumował w rozmowie z Party.pl:

Tomek idzie jednym pomysłem, on próbuje, dochodzi, ale trzeba włożyć sporo pracy, żeby przeskoczyć pewien próg trudności, ale Tomek chyba nie chce przeskoczyć tego progu mówi nam Wygoda

Dlaczego tak jest? Posłuchajcie rozmowy z jurorem show wyżej! Zgadzacie się z Tomaszem?

