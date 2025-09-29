Tomasz Wygoda nie oszczędza Tomasza Karolaka! Chłodno ocenił jego podejście do programu
Występy Tomasza Karolaka w "Tańcu z Gwiazdami" zachwycają widzów (choć głównie rozśmieszają), ale jurorzy mają spory problem z ich oceną. Dlaczego? Tomasz Wygoda w rozmowie z Party.pl odsłania kulisy! TYLKO U NAS
Tomasz Karolak bawi widzów do łez swoimi występami w "Tańcu z Gwiazdami", jednak zbiera najniższe noty od jurorów - tak było w ostatnim, trzecim odcinku show. Tomasz Wygoda w rozmowie z Party.pl zdradza, dlaczego tak jest.
Tomasz Wygoda surowo podsumowuje występy Tomasza Karolaka!
Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami" stawia na show - każdy jego występ to okazja do śmiechu, a aktor niezmiennie udowodnia, że ma duże poczucie humoru i dystans. Inaczej na jego taniec patrzą jurorzy, którzy muszą jednak oceniać umiejętności. Tych niestety Tomaszowi trochę brakuje, co Tomasz Wygoda podsumował w rozmowie z Party.pl:
Tomek idzie jednym pomysłem, on próbuje, dochodzi, ale trzeba włożyć sporo pracy, żeby przeskoczyć pewien próg trudności, ale Tomek chyba nie chce przeskoczyć tego progu
Dlaczego tak jest? Posłuchajcie rozmowy z jurorem show wyżej! Zgadzacie się z Tomaszem?
