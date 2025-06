Tomasz Karolak jest jednym z popularniejszych polskich aktorów, który regularnie pojawia się na małym i dużym ekranie. Fani kojarzą go przede wszystkim z serią filmów "Listy do M." czy serialem "Rodzinka.pl", który zresztą powraca na ekrany po kilkuletniej przerwie. W rozmowie z Party.pl aktor zdradził, czy jest coś, co łączy go z Ludwikiem Boskim w temacie rodzicielstwa. Wyjawił również, czego możemy spodziewać się po nowych odcinkach hitu.

Jak wiele Tomasz Karolak ma wspólnego z Ludwikiem Boskim?

Nie ma już najmniejszych złudzeń, że niebawem ujrzymy na szklanym ekranie nowe odcinki "Rodzinki.pl". W głównych rolach ponownie wystąpią doskonale znani nam bohaterowie, jak: Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska czy Tomasz Karolak. Aktor po kilku latach przerwy znów wcieli się w zabawnego, choć niekiedy wybuchowego, ojca i męża - Ludwika Boskiego.

Karolak prywatnie jest mężem Leny i Leona, dlatego odegranie roli ojca zapewne nie było dla niego zbytnim wyzwaniem. Czy jednak na co dzień wiele ma wspólnego z postacią Ludwika? Jak się okazało, niewiele ich łączy, a największą różnicą jest fakt, że w życiu prywatnym Karolak nie pracuje z domu.

Jestem trochę inny (niż Ludwik Boski - przyp. red.). Przede wszystkim nie pracuję w domu. (...) To jest ta zasadnicza różnica, ale myślę, że emocje, które mam w sobie, to przecież Ludwik Boski to jestem ja

Przy okazji aktor zdradził, czego widzowie mogą spodziewać się po nowych odcinkach "Rodzinki.pl". Jak podkreślił, niespodzianek nie zabraknie!

