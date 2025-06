Tomasz Karolak w rozmowie z Party.pl zdradził, co zmieniło się w "Rodzince.pl". Jak po latach wygląda życie serialowych Ludwika i Natalii Boskich oraz ich synów?

To już pewne, po wielu latach "Rodzinka.pl" wróci na antenę, a widzowie już wkrótce będą mogli zobaczyć najnowsze odcinki produkcji. Wielki hit sprzed lat zniknął z anteny nagle w 2020 roku, co było ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla fanów serialu, ale również dla występujących w nim aktorów. Dziś wiemy już, że Telewizja Polska i producenci zdecydowali o powrocie "Rodzinki.pl". Kilka miesięcy temu gwiazdy produkcji rozpoczęły nagrania nowych odcinków- nawet Małgorzata Kożuchowska, która nie chciała wracać do "Rodzinki.pl" znów pojawi się w telewizyjnym hicie.

A czego możemy spodziewać się w nowych odcinkach "Rodzinki.pl"? Tomasz Karolak uchylił nam rąbka tajemnicy.

Małe dzieci mały problem, duże dzieci duży problem- no to już wiecie, co się będzie działo. To jest niesamowite, my jesteśmy dziadkami takimi, że ta wnuczka ma już 10 lat.

zdradził Tomasz Karolak, czyli serialowy Ludwik Boski.