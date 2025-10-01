Tomasz Karolak, aktor znany z wielu filmów i seriali, kolejny raz pojawił się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Tym razem wraz ze swoją partnerką Izabelą Skierską zmierzył się z wymagającym i pełnym energii charlestonem. Para zaprezentowała choreografię, w której dominowały dynamiczne ruchy, charakterystyczne podskoki i gra aktorska. Karolak, mimo że nie jest zawodowym tancerzem, starał się dorównać swojej partnerce i wyraźnie cieszył się występem. Największe emocje wywołały komentarze po występie aktora i jego słowa do Iwony Pavlović...

Tomasz Karolak odgryzł się Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami"

Jury oceniło taniec na 18 punktów, co uplasowało Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską na końcu listy. Choć nie byli faworytami wieczoru, ich występ spotkał się z przychylnymi reakcjami publiczności zgromadzonej w studiu i jak się potem okazało otrzymali ogromną ilość głosów. Dla Karolaka najważniejsze okazały się jednak nie punkty, lecz reakcje widzów, którzy od początku programu regularnie wysyłają na niego głosy, ratując go przed odpadnięciem.

Największe poruszenie wzbudził jednak nie sam taniec, lecz słowa Iwony Pavlović, jurorki programu. Po zakończonym występie zwróciła się ona bezpośrednio do Karolaka, mówiąc:

Bo wiesz Tomek, co chciałam powiedzieć? Że chciałabym się przespać z tobą! (...) Nie! Nie! Chciałabym się przespać z twoim tańcem, bo po prostu chyba jednak tak jak powiedział Krzysiu, że na mnie zawsze można liczyć - powiedziała Iwona Pavlović

Z kolei Tomasz Karolak skomentował oryginalną stylizację Iwony Pavlović i przyznał wprost, że za kulisami wszyscy o niej mówią, a na koniec dodał zaskakujące porównanie i wypalił: "Star Trek".

Tomasz Wygoda komentuje słowa Tomasza Karolaka

Tomasz Wygoda, profesjonalista w każdym calu i juror "Tańca z gwiazdami", który słynie ze swoich dyplomatycznych wypowiedzi przed kamerą Party.pl skomentował słowa Tomasza Karolaka i nie uważa, że aktor pozwolił sobie na przesadną złośliwość:

To było takie na bieżąco, na gorąco... Nie wiem, czy w tym była jakaś duża złośliwość - powiedział Tomasz Wygoda

Juror podkreśla, że Karolak doskonale wie, że to Iwona Pavlović w programie może oceniać uczestników, a nie odwrotnie:

Myślę, że Tomek doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ocenia tu Iwony, a Iwona ma prawo oceniać Tomka. - dodał juror

