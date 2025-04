Doda jest w show-biznesie od ponad 20 lat i przez ten czas jej styl bardzo ewaluował. Tomasz Jacyków, którego widzowie i celebryci z pewnością pamiętają z programu "Gwiazdy na dywaniku" ostatnio wypowiedział się nt. stylu wokalistki przed naszą kamerą. Powiedział to wprost!

Tomasz Jacyków to znany polski stylista, kostiumograf i komentator mody. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata show-biznesu. Zasłynął swoim wyrazistym wizerunkiem, oryginalnym podejściem do mody oraz bezkompromisowymi opiniami na temat stylu innych.

Karierę rozpoczął w latach 90., szybko zyskując uznanie jako stylista współpracujący z polskimi gwiazdami estrady, telewizji i teatru. Widzowie z pewnością pamiętają go dzięki takim programom jak "Gwiazdy na dywaniku", "Jacyków w twojej szafie" czy "Gwiazdy tańczą na lodzie". Ostatnio Tomasz Jacyków pojawił się na wydarzeniu branżowym, na którym w rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl wypowiedział się na temat stylu Dody.

Jest to kobieta, która pięknie dojrzała, do której mam wielki szacunek i ona jest bardzo świadoma. Wizerunek Dody, on jest taki, jaki Doda chce i właśnie o to chodzi

– powiedział Tomasz Jacyków.