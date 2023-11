Reklama

Tomasz Jacyków razem z Joanną Horodyńską już od kilku lat prowadzi znany program "Gwiazdy na dywaniku". Prowadzący oceniają w nim stylizacje gwiazd polskiego show-biznesu. Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków wiele razy ostro krytykowali modowe wybory sław, a to nie wszystkim się podoba... Stylista w rozmowie z nami zdradził, kto obraził się na niego za to, co powiedział w "Gwiazdach na dywaniku". Okazuje się, że na Tomasza Jacykowa obraził się jego bliski znajomy, którego doskonale znacie ze stacji TVN!

Kto obraził się na Tomasza Jacykowa? Posłuchajcie sami!

Kto obraził się na Tomasza Jacykowa?