Z okazji 10-lecia Party.pl Doda udzieliła nam wywiadu, w którym otworzyła się na temat swojego życia i kariery muzycznej. W trakcie rozmowy artystka poświęciła również chwilę, by opowiedzieć o wyjątkowej więzi łączącej ją z fanami. Nie od dziś wiadomo, że ma ze swoimi słuchaczami szczególną relację. Gwiazda zaskoczyła wyznaniem.

Doda o relacji z fanami

Doda od wielu lat należy do grona najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Jej piosenki regularnie trafiają na szczyty radiowych list przebojów (choć nie zawsze tak było), a koncerty gromadzą tłumy wiernych fanów. To właśnie oni od początku wspierają artystkę w drodze na szczyt i nieustannie towarzyszą jej w kolejnych etapach kariery.

Doda nie ukrywa, że z fanami łączy ją szczególna relacja - to właśnie ich wsparcie dodaje jej siły i motywacji do działania. Artystka wielokrotnie podkreślała, jak wiele im zawdzięcza. O wyjątkowej więzi opowiedziała przed naszą kamerą.

Tą przysłowiową biedę w trakcie mojej kariery tak naprawdę miałam non stop. Przez mój charakter, moją osobowość. (...) Najlepsze wspomnienia mam z tych najgorszych, wtedy kiedy moi fani stawali się moim sztabem PR-owym, moimi prawnikami, moim wsparciem, psychologiem i milionami komentarzy na różnych portalach, trzymających moją stronę. To jest wielka, nieoceniona ale przeze mnie doceniona siła no i pomoc wyznała.

Co jeszcze powiedziała? Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo powyżej, a całość na naszym kanale na YouTubie Party.

Zobacz także: