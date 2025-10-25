Anita Szydłowska to jedna z najbardziej lubianych bohaterek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Aktualnie uwielbiana uczestniczka "ŚOPW" niestety przechodzi trudne chwile ze względu na ciężką chorobę męża - Adrian zmaga się bowiem z glejakiem IV stopnia. Podczas naszej ostatniej rozmowy oczywiście nie mogło zabraknąć tego tematu - Anita to prawdziwa bohaterka, która dzielnie wspiera ukochanego w walce z chorobą i robi wszystko, by jej mąż mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia.

Podczas naszej rozmowy nie zabrakło jednak także wątków z życia samej Anity. Jednym z nich był powrót do czasów jej dzieciństwa i studenckich lat. Anita ujawniła ciekawe fakty!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita o swoim dzieciństwie

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z naszą reporterką opowiedziała między innymi o tym, jakim była dzieckiem. Okazało się, że od zawsze miała w sobie mnóstwo energii. Dowiedzieliśmy się także, jak rozpoczęła się jej przygoda z tańcem. To dopiero ciekawa historia!

Ja byłam bardzo aktywnym dzieckiem, przez to też moi rodzice bardzo szybko zaczęli szukać dla mnie jakichś dodatkowych zajęć. No i tak się złożyło, że dosłownie budynek obok - to chyba było przeznaczenie - została otworzona szkoła tańca, więc w wieku już 6 lat zostałam tam zapisana. - zaczęła Anita

To jednak dopiero początek! Co jeszcze zdradziła w tym temacie Anita? Jaką była uczennicą? Jakie studia podjęła? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej. A całą naszą rozmowę z Anitą możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

