Nie każdy wie, jak na co dzień wygląda życie Ani z "Królowych życia". Natłok pracy i obowiązków powoduje, że niewiele czasu poświęca na rozmowę ze swoim partnerem. Jak wygląda życie Ani i Mateusza? Zobaczcie sami!

Jakiś czas temu Anna Renusz udzieliła nam szczerego wywiadu. Jak wygląda jej życie prywatne? "Królowa życia" związała się z Mateuszem Leśniakiem, znanym również jako „Tarzan”. Ich relacja od samego początku była intensywna i dynamiczna. Publiczność poznała ich bliżej dzięki występom w „Królowych życia”, gdzie nie ukrywali swoich emocji i uczuć. Para szybko zyskała popularność wśród widzów, którzy niejednokrotnie myśleli, że ich życie jest usłane różami. Tak nie jest. Okazuje się, że Ania i Mateusz nie mają czasu na rozmowy i muszą jeździć na wakacje, żeby spędzić czas razem. W rozmowie z nami Ania z 'Królowych życia" wyjawiła całą prawdę:

Ja wstaję, z psami i biegnę do pracy. Mateusz wstaje- siłownia(...) Jest ciężko, dlatego lubimy wyjazdy, bo w końcu spędzimy czas razem(....) Lubię wakacje, bo jesteśmy 100% dla siebie, a czasem na Instagramie widzę co on wstawił, bo ja nie pamiętam jego grafiku(...) U nas jest strasznie duży bieg

- wyznała Ania.