Maja Rutkowski po raz pierwszy została mamą w bardzo młodym wieku. Mając 17 lat, była już matką i nie ukrywa, że nie było to łatwe, ale podkreśla, że córka była dla niej prawdziwym oczkiem w głowie.

17-letniej dziewczynie nie było łatwo urodzić, wychowywać dziecko i chodzić do szkoły… – Maja Rutkowski zwróciła się do córki za pośrednictwem Instagrama przy okazji jej urodzin

17-letniej dziewczynie nie było łatwo urodzić, wychowywać dziecko i chodzić do szkoły… – Maja Rutkowski zwróciła się do córki za pośrednictwem Instagrama przy okazji jej urodzin

Teraz Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl ujawniła, jak wyglądają relacje Kai Bator z Krzysztofem Rutkowskim.

Maja Rutkowski w wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o swojej córce. Kaja Bator jest owocem poprzedniego związku Mai Rutkowski. Po rozstaniu z ojcem 20-letniej dziś Kai Maja związała się z Krzysztofem Rutkowskim, z którym doczekała się syna. Dziś w czwórkę tworzą szczęśliwą rodzinę.

Teraz Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej córce i zdradziła, jakie relacje ma Kaja z Krzysztofem Rutkowskim.

Żona Krzysztofa Rutkowskiego mówi wprost, że dla córki jej związek ze słynnym detektywem nie był problemem. Kaja była zestresowana początkową znajomością?

Zobacz także