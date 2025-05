Sławomir i Kajra od lat tworzą zgrany duet nie tylko na scenie, ale także prywatnie. Sami jednak niezbyt często opowiadają o swoim życiu w mediach, ale tym razem zrobili dla nas mały wyjątek. W naszym wywiadzie opowiedzieli między innymi, jak się poznali. Co za niesamowita historia!

Sławomir i Kajra są małżeństwem od 14 lat, a od 2016 roku są również szczęśliwymi rodzicami syna Kordiana. Nie są jednak parą, która regularnie bryluje na ściankach i chwali się swoim życiem w mediach, dlatego niewiele osób wie, jak naprawdę zaczęła się ich miłosna historia.

Teraz w rozmowie z naszym reporterem Sławomir i Kajra zdradzili, jak się poznali i jak rozkwitła ich miłość. Jak się okazało, ich pierwsze spotkanie miało miejsce w szkole teatralnej w Krakowie i odbyło się w dość nietypowych okolicznościach.

To był bardzo specyficzny moment, bo to była szkoła teatralna w Krakowie i Kajra była fuksem tak zwanym. Był taki zwyczaj w szkole teatralnej, że pierwszy rok, jak przychodzi do szkoły, to odbywa taki specjalny staż, który trwa około miesiąca, podczas którego musi poznać wszystkich pracowników, nauczyć się imion i nazwisk wszystkich profesorów, studentów i wykonywać pewne zadania. I właśnie Kajra przyszła...

zaczął Sławomir