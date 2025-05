"Ja byłam w szoku" - Ula z "Sanatorium miłości" odniosła się do nieprzychylnych komentarzy, które usłyszała o sobie w finałowym odcinku. Małą szpilkę Annie i Małgorzacie wbił także Stanley. Oto nasz nowy wywiad.

Małgorzata i Anna były krytykowane po finale "Sanatorium miłości". Widzowie nie ukrywali, że nie spodobało im się nieeleganckie zachowanie uczestniczek, które gorzko skomentowały wybór Urszuli na "Królową Turnusu". Tuż po finale mieliśmy okazję spotkać Urszulę i Stanleya i zapytać ich o pierwsze wrażenia po programie. Urszula nie ukrywała swojego zawodu postawą koleżanek z programu: