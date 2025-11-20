Tak Popiel podsumował "TzG". Nie szczędził komplementów Janickiej
Maurycy Popiel nie szczędził komplementów pod adresem Sary Janickiej przed naszymi kamerami. Jej reakcja? Musicie to zobaczć. Zobaczcie, co zdradzili nam finaliści "Tańca z Gwiazdami" tuż po ostatecznym starciu w tanecznym show Polsatu. "Na pewno wychodzę z tego programu inny niż do niego przyszedłem".
Maurycy Popiel i Sara Janicka zajęli drugie miejsce w wielkim finale "Tańca z Gwiazdami". Aktor nie ukrywa, że udział w tanecznym show odmienił jego postrzeganie siebie i skupił się na komplementowaniu swojej programowej partnerki.
Maurycy Popiel podsumowuje "Taniec z Gwiazdami"
Maurycy Popiel i Sara Janicka mieli drugie miejsce w finale, ale również tak samo zostali ocenieni przez samych jurorów "Tańca z Gwiazdami". Niestety "kryształowa kula" przeszła im koło nosa, ale to nie przeszkodziło im w radości z sukcesu swoich konkurentów. Maurycy Popiel podsumował swój udział w show:
Przez ten program nie da się przejść suchą stopą tzn. jeżeli nie skoczy się na oślep na główkę całym swoim życiem w te trzy miesiące ciężkiej pracy, to nie dojdzie się do finału, chyba, tak mi się wydaje. Ja doszedłem i na pewno wychodzę z tego programu inny niż do niego przyszedłem
Nagle rozgadał się na temat Sary Janickiej. Jej reakcja była natychmiastowa. Sami zobaczcie. Wideo z rozmowy z Maurycym i Sarą dostępne jest powyżej.
Zobacz także: