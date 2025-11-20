Maurycy Popiel i Sara Janicka zajęli drugie miejsce w wielkim finale "Tańca z Gwiazdami". Aktor nie ukrywa, że udział w tanecznym show odmienił jego postrzeganie siebie i skupił się na komplementowaniu swojej programowej partnerki.

Maurycy Popiel podsumowuje "Taniec z Gwiazdami"

Maurycy Popiel i Sara Janicka mieli drugie miejsce w finale, ale również tak samo zostali ocenieni przez samych jurorów "Tańca z Gwiazdami". Niestety "kryształowa kula" przeszła im koło nosa, ale to nie przeszkodziło im w radości z sukcesu swoich konkurentów. Maurycy Popiel podsumował swój udział w show:

Przez ten program nie da się przejść suchą stopą tzn. jeżeli nie skoczy się na oślep na główkę całym swoim życiem w te trzy miesiące ciężkiej pracy, to nie dojdzie się do finału, chyba, tak mi się wydaje. Ja doszedłem i na pewno wychodzę z tego programu inny niż do niego przyszedłem

Nagle rozgadał się na temat Sary Janickiej. Jej reakcja była natychmiastowa. Sami zobaczcie. Wideo z rozmowy z Maurycym i Sarą dostępne jest powyżej.

