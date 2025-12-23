Paulina Sykut-Jeżyna w tym roku tylko część świąt Bożego Narodzenia spędzi w tradycyjny sposób. Prezenterka nie ukrywa, że dla niej wyjazdy do rodzinnych Puław są bardzo ważne i to właśnie tam razem z mężem, córką i całą rodziną mogą celebrować święta. A jak spędzi pozostałą część?

Tak Paulina Sykut spędzi święta Bożego Narodzenia!

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z reporterką Party.pl podkreśla, że to spotkania w rodzinnym gronie, pobyt w Puławach i spotkania przy stole wypełnionym pysznymi potrawami tworzą świąteczny klimat. Prowadząca "Tańca z Gwiazdami" dodaje, że w tym roku będzie miała okazję spędzić tylko jeden dzień świąt w tradycyjny sposób, ale mimo to nie kryje radości, że spotka się z rodziną.

Święta w Puławach - powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna

Okazuje się, że kolejny dzień dla Pauliny Sykut będzie już pracowity:

Drugi dzień świąt już pracowity, bo będę się przygotowywać do 'Halo tu Polsat', ale bardzo się cieszę z tego wyjazdu rodzinnego, bo nie zawsze mamy okazję spędzić te święta w Puławach, a mamy tam całą rodzinę. Będzie dużo radości, dużo wspólnego siedzenia przy stole.

Paulina Sykut o najlepszym i najgorszym prezencie na święta Bożego Narodzenia

A jaki jest najgorszy prezent, jaki otrzymała gwiazda Polsatu na święta? Paulina Sykut mówi wprost:

Nie przypominam sobie takiego. Pamiętam najfajniejszy, jak byłam dzieckiem, to była taka lalka bobas.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Pauliną Sykut-Jeżyną. Jak Wam się podoba jej pomysł na święta?

Zobacz także: