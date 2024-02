Podobno zbiła fortunę na krzyżówkach, ale się nie przyznaje. Zna perypetie bohaterów brazylijskich, polskich i tureckich telenowel. Najbardziej jednak czeka na powrót „Złotopolskich”. W wolnym czasie zerka przez judasza i sprawdza, czy sąsiadka Maślakowa się nie wyprowadza. To pod jej okiem Ewa Wachowicz usmażyła pierwszego schabowego. Na festiwalu w latach 80. rzuciła publiczność na kolana, wykonując repertuar Anny Jurksztowicz. Ale nikt tego nie pamięta, bo podłość ludzka nie zna granic. Chodzące koloseum wiedzy. Ciasto może wyjść z formy – ona nigdy. Jaka jest Ta jedna ciotka?

Nasz reporter ostatnio namówił na rozmowę Mateusza Glena, znanego w mediach społecznościowych jako Ta jedna ciotka. Znana z dzielenia się życiowymi mądrościami, lubiąca czasem ponarzekać i – przede wszystkim – uwielbiana przez internautów postać odpowiedziała na kilka pytań. Dowiedzieliśmy się, o co poprosiłaby, gdyby znalazła lampę Aladyna.

W rozmowie z naszym reporterem gwiazda Instagrama i TikToka zdradziła swoje sekretne talenty. Okazuje się, że jest uzdolniona artystycznie, zna się na wypiekach, a w rozwiązywaniu krzyżówek nie ma sobie równych.

Ciotka to ma wiele talentów. Moim talentem jest, że najszybciej z całego bloku rozwiązuję krzyżówki. Jednego dnia rozwiązuję, do skrzyneczki, wysyłam i czekam, aż dwieście złotych się wygra, bo to różnie bywa. Najlepszy sernik na pewno w województwie pomorskim. Tam nawet kiedyś zostałam kiedyś Miss regionu, jak sernik upiekłam, to dajta spokój. Talentów jest, myślę, mnóstwo. Też jakieś śpiewanie, piosenki. Kiedyś też w 1989 była na festiwalu, Annę Jurksztowicz śpiewałam

– ujawniła Ta jedna ciotka.