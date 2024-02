Kasia i Jędrek Gąsienicowie zyskali popularność w programie "Gogglebox" na antenie TTV. Małżeństwo mieszka w Zakopanem i na co dzień obserwują wzrastające ceny w ich regionie. Co o tym sądzą? Czy w te ferie ludzie tłumnie ruszyli w polskie góry?

Polacy coraz częściej rezygnują z wakacji nad polskim morzem czy w górach. Wiadomo, ze takie podróże wiążą się z kosztami, jakie muszą ponieść podróżujący. Kasia i Jędrek zabrali głos w tej sprawie, przyznając, że ceny poszły w górę, a turystów jest mniej. Jednak nie jest to tak odczuwalne i reasumując Jędrek z "Gogglebox" ocenia ten sezon, jako dobry.