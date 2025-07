Sylwia Madeńska ponownie znalazła szczęście w miłości! Po burzliwym rozstaniu z Mikołajem Jędruszczakiem, które śledziła cała Polska, zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island" otwarcie mówi o nowym, poważnym związku. W rozmowie z Party.pl przyznała, że choć wcześniej wchodziła w różne relacje, dopiero teraz czuje się naprawdę zakochana i zaangażowana. Jej obecny partner wzbudza zaufanie, ale jak sama zdradziła — bywa też powodem delikatnej zazdrości, bo... jest bardzo przystojny.

Sylwia Madeńska o nowym partnerze

Sylwia Madeńska zdobyła popularność jako zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Love Island", gdzie stworzyła parę z Mikołajem Jędruszczakiem. Ich związek, choć początkowo silny, nie przetrwał próby czasu. Po zakończeniu programu para kontynuowała relację, występując razem w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety, napięcia między nimi narastały, co doprowadziło do rozstania.

Po rozstaniu Sylwia Madeńska kontynuowała karierę w mediach i tańcu. Obecnie jest aktywną tancerką, choreografką oraz influencerką. Występowała w programie "Good Luck Guys" na Prime Video i pełniła rolę reporterki zza kulis "Tańca z Gwiazdami" dla ESKA TV. Sylwia dzieli się również swoim życiem i pasjami na Instagramie, gdzie inspiruje swoich obserwatorów do pracy nad sobą i akceptacji własnego ciała. Ostatnio gościła w naszym studiu Party.pl i zdradziła naszej dziennikarce, że jest zakochana!

Teraz jestem w relacji i widzę na przykład, że od czasu tego toksyka, byłam w jakichś tam relacjach, ale nie takich poważnych, teraz jestem w takiej poważnej. (...) Ufam mojemu partnerowi, też jest bardzo przystojny więc trochę logiczne, że jestem zazdrosna powiedziała Sylwia Madeńska.

To jednak nie wszystko, co miała do powiedzenia celebrytka! Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej o nowej relacji Sylwii Madeńskiej. Influencerka nie szczędziła również gorzkich słów na temat swojego byłego partnera.

