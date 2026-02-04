Sofi Sivokha, partnerka Wojciecha Goli, znanego z roli współzałożyciela organizacji FAME MMA, zadebiutowała w świecie celebrytów dwa lata temu. Młodsza od Goli o 16 lat Sofi szybko zwróciła uwagę mediów i fotoreporterów, pojawiając się na warszawskich salonach i angażując się w działalność influencerki. Na Instagramie śledzi ją ponad 215 tysięcy obserwujących. Na swoim profilu Sofi chętnie dzieli się najważniejszymi wydarzeniami z życia. Nie mogła więc ominąć i takiej nowiny.

To już pewne! Dziewczyna Wojtka Goli wszystko potwierdziła

Kilka miesięcy temu Sofi, wraz z plejadą innych gwiazd oraz influencerek, wyjechała do dżungli, by spróbować swoich sił w trzecim sezonie programu "Królowa przetrwania". Przez wiele tygodni jednak musiała utrzymywać swój udział i wszelkie szczegóły w tajemnicy. Odkąd jednak została ogłoszona jako jedna z uczestniczek, fani zachodzili w głowę, kiedy będą mogli zobaczyć Sofi na szklanym ekranie.

Po długich miesiącach milczenia i niepewności, wreszcie poznaliśmy datę premiery. Influencerka z radością obwieściła na swoim Instagramie, że trzeci sezon "Królowej przetrwania" wystartuje już na początku marca!

Już 4 marca zobaczycie mnie w dżungli

Warto również przypomnieć, że nową prowadzącą format została Małgorzata Rozenek.

Sofi Sivokha otworzyła własny sklep internetowy

Udział w "Królowej przetrwania" to nie wszystko, co ostatnimi czasy działo się w życiu ukochanej Wojtka Goli. W styczniu 2026 roku Sofi Sivokha postanowiła wkroczyć na ścieżkę przedsiębiorczości. Uruchomiła własny sklep internetowy oferujący luksusową bieliznę pod marką Emeree Divine.

Oferta sklepu Sofi, choć jeszcze ograniczona, już teraz budzi emocje ze względu na wysokie ceny. Na chwilę obecną sklep oferuje sześć produktów:

Gorsety : dostępne są w trzech wariantach. Dwa satynowe modele kosztują 459 zł każdy, natomiast koronkowy gorset wyceniono na 599 zł.

: dostępne są w trzech wariantach. Dwa satynowe modele kosztują 459 zł każdy, natomiast koronkowy gorset wyceniono na 599 zł. Spódnica : długa, dopasowana, wykonana z lekkiej tkaniny – cena: 299 zł.

: długa, dopasowana, wykonana z lekkiej tkaniny – cena: 299 zł. Szlafrok : koronkowy, za który należy zapłacić 349 zł.

: koronkowy, za który należy zapłacić 349 zł. Choker: ozdobny dodatek na szyję w cenie 59 zł.

Takie ceny już wzbudziły zainteresowanie internautów i mediów, które podkreślają, że sklep Sofi Sivokhy nie należy do tanich.

Sofi ogłasza premierę "Królowej przetrwania", fot. Instagram/sofisivokha

