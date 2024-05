Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski w 2020 roku ogłosili, że po 23 latach małżeństwa biorą rozwód. Początkowo informowali, że rozstali się w przyjaznej atmosferze, jednak gdy prezenter ogłosił swój nowy związek z Katarzyną Cichopek w mediach wybuchła prawdziwa burza, którą chętnie komentowała, była żona Kurzajewskiego. Postanowiliśmy zapytać Paulinę Smaszcz, czy na swoim ciele ma nadal tatuaże związane z Maciejem, czy zdecydowała się je usunąć. Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo i posłuchajcie, co odpowiedziała!

Maciej Kurzajewski odciął się od byłej żony i jest w szczęśliwym związku z Katarzyną Cichopek. Dziennikarz jakiś czas temu zdecydował się usunąć z przedramienia tatuaż z imieniem "Paulina", a w jego miejscu pojawiła się Statua Wolności. Niewykluczone, że prezenter usunął także inne tatuaże, które zrobili wspólnie z byłą żoną. Z kolei Paulina Smaszcz nie zdecydowała się na podobne kroki, a o tatuażach związanych z Maciejem Kurzajewskim opowiadała z uśmiechem:

A jeśli moja trzecia miłość, będzie miała na imię Maciek? To ja będę mogła mówić do niego Myniu, po co pozbywać się tatuażu

oceniła Smaszcz.