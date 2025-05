Eva Minge dołącza do obsady 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Informacja o udziale znanej projektantki w tanecznym show Polsatu została ogłoszona podczas wielkiego finału 16. sezonu, który wygrali Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Jak ujawniono, Minge otrzymywała już wcześniej propozycje występu, jednak dopiero teraz, zdecydowała się na wzięcie udziału w tanecznym show. Maffashion, która zachęcała projektantkę do wzięcia udziału w programie i zapewniała ją, że to wyjątkowa przygoda, ale też ogromny wysiłek.

Za nami wielki finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Poznaliśmy nie tylko zwycięzców ale również pierwszą uczestniczkę nowego sezonu. Wiadomo już, że w show zatańczy Eva Minge. Za jej udział w programie kciuki trzyma Maffashion, która miała okazję brać udział w jednej z ostatnich odsłon tanecznego programu. W rozmowie z Party.pl Maffashion zdradziła, że namawiała projektantkę do wzięcia udziału w show.

Ewe również namawiałam i bardzo się cieszę, że się w końcu zdecydowała, bo namawiałam ją już w poprzedniej edycji i zapewniałam, że to jest naprawdę świetna sprawa i że jak ludzie mówią, że to jest przygoda życia, to nie kłamią. Uprzedziłam ją, że jak ludzie mówią, że to jest wycisk, to jest duży wysiłek. To nie jest tak, jak człowiek myśli ''no po prostu wysiłek'', to jest hardcore

powiedziała Maffashion.