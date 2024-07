Sandra Kubicka kilka tygodni temu została mamą. Na świecie pojawił się jej wymarzony synek Leonard. Dziś to on jest całym jej światem, chociaż stara się godzić najpiękniejszą rolę swojego życia z obowiązkami zawodowymi:

Może to tak wygląda na Instagramie, pamiętajcie, że to są absolutnie wycinki, które widzicie - zaznacza w rozmowie z Party.pl.

Jak zmieniło się jej życie odkąd została mamą?

Sandra Kubicka o zmianach po narodzinach dziecka

Sandra Kubicka ten rok zapamięta na długo. Nie tylko wyszła za mąż za Alka Barona ale również urodziła synka. Leonard przyszedł na świat jako wcześniak, jednak szybko wrócił do zdrowia i zakochani w nim rodzice mogli zabrać go do domu. Jak zmieniło się życie modelki odkąd na świat przyszedł jej ukochany synek?

Moje życie się bardzo zmieniło, ale Leoś jest wszędzie ze mną. Leoś jeździ ze mną do biura, oczywiście wszyscy w biurze są zbriefowani, że nie podchodzić, okna są otwarte. Nie rozstaje się z nim. Wcześniej mówiłam, że nie mam czasu dla siebie, muszę to zrobić, muszę tamto zrobić a teraz jest tak, że nic mnie nie obchodzi, najważniejszy jest on - powiedziała w wywiadzie z Party.pl.

Co jeszcze nam zdradziła? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

