Sandra Kubicka spodziewa się swojego pierwszego dziecka. "Nasz cud" napisała, dzieląc się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Modelce i Baronowi udało się spełnić marzenie o posiadaniu dziecka, nie było to jednak proste m. in. ze względu na zdrowie Sandry Kubickiej. Ubiegły rok mocno dał jej w kość:

Zrozumiałam, że nie jestem niezniszczalna - przyznała w rozmowie z Party.pl.

Sandra Kubicka o swoim zdrowiu

W 2023 roku Sandrę Kubicką spotkało wiele wyjątkowych ale i trudnych chwil. Modelka nie tylko zaręczyła się z Baronem, ale również poinformowała o tym, że już wkrótce zostaną rodzicami. Celebrytka od dawna chciała zostać mamą, ale miała problem z zajściem w ciążę. Za nim jednak jej życie wróciło na dobry tor, modelka bardzo dużo pracowała i nie przykładała szczególnej uwagi do swojego zdrowia — aż na planie "Rytmów Dwójki" poczuła silny ból i musiała pojechać do szpitala. Od tego momentu 28-latka zrozumiała, że nie warto żyć tylko pracą.

Skupiłam się na zdrowiu tak, jak obiecałam, że zwolnię, bo troszeczkę odstawiłam swoje zdrowie na drugi plan i była praca, praca, praca, a zrozumiałam moją wizytą w szpitalu, że nie jestem niezniszczalna. — powiedziała Sandra Kubicka.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiecie się, na jakie kroki zdecydowała się Sandra Kubicka, by zadbać o swoje zdrowie. Teraz gdy jej w ciąży, musi o to zadbać w szczególności.

