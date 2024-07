Sandra Kubicka i Alek Baron niedawno obwieścili światu, że są już po ślubie. Celebrytka przyznała przed naszą kamerą, że chciała ten magiczny moment zachować tylko dla siebie, ale ta jedna sytuacja to uniemożliwiła. Jaka? Zobaczcie sami!

Sandra Kubicka i Alek Baron za zaledwie kilkanaście dni poznają swojego synka. Jeszcze przed porodem para zdążyła wziąć ślub cywilny w tajemnicy przed mediami. Jednak po kilku dniach Sandra Kubicka wstawiła post na swój Instagram, w którym poinformowała o tym magicznym dla niej dniu. Podczas wywiadu z nami przyznała jednak, że nie planowała dzielić się tak szybko tą informacją, ale zmusiła ją do tego pewna kobieta, która niespodziewanie zrobiła jej i Alkowi Baronowi zdjęcie w urzędzie stanu cywilnego:

W urzędzie stanu cywilnego, jak tylko weszliśmy to pani nam zdjęcie zrobiła i tak się zdenerwowałam... i ta pani była gościem na innym ślubie(...) zmieniła się nazwa mojej działalności automatycznie, więc wiedziałam, że wydarzy się to co u Roxie (...) Jestem teraz Sandra Milwiw-Baron

- zdradziła Sandra Kubicka.