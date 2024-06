Justyna Steczkowska w roku 1991 ukończyła z wyróżnieniem Liceum Muzyczne w klasie skrzypiec prof. Stefana Ząbka w Rzeszowie, a następnie zdecydowała się na studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Studia przerwała jednak po dwóch semestrach i całkowicie oddała się śpiewaniu. Gwiazda nie ukrywa, że jej rodzice nie byli wówczas zadowoleni z jej decyzji...

Justyna Steczkowska nigdy nie ukrywała, że początki jej kariery wokalistki nie należały do najłatwiejszych. Piosenkarka po rzuceniu studiów i postawieniu wszystkiego na śpiewanie, musiała utrzymać się sama. W rozmowie z redaktorem naczelnym Party.pl Bartłomiejem Ufniarzem gwiazda opowiedziała o tym okresie swojego życia.

Jak zrezygnowałam ze studiów, no to oni (rodzice - przyp. red.) nie byli zadowoleni z tego, bo bardzo dużo dali z siebie, a ja powiedziałam ,,sorry, ale nie, bo to nie jest moje życie''. I patrzysz na takie dziecko i sobie mówisz - ,,naprawdę? A ty coś w ogóle wiesz o życiu''? No ja ich rozumiem, szczególnie teraz, jak jestem rodzicem, ale podcinanie wtedy dziecku skrzydeł, też nie jest rozwiązaniem. Nie miałam nigdy do nich pretensji, ani żalu - po prostu taka była umowa - nie studiujesz, nie dostajesz pieniędzy z domu, musisz sobie poradzić sama.

- przyznała Justyna Steczkowska