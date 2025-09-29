Kilka dni temu cała we łzach Maja Rutkowski przekazała, że przebywa na Sri Lance, ale niestety, jej paszport został skradziony i grozi jej deportacja. Dramaturgii dodawał fakt, że żona Rutkowskiego przyleciała na Sri Lankę, by wziąć udział w nagraniach do programu "Królowa Przetrwania", więc gdyby paszport się nie odnalazł, jej udział w show nie doszedłby do skutku.

Reklama

Na szczęście Maja Rutkowski zawsze może liczyć na swojego ukochanego męża.

Rutkowski o skradzionym paszporcie Mai

Niedługo potem Maja Rutkowski poinformowała, że udało jej się odzyskać paszport, który - jak się okazało - został jej skradziony w Dubaju. Dodała, że złodziej został schwytany dzięki pomocy jej męża. Krzysztof Rutkowski przed naszą kamerą przyznał wprost:

Kiedy dowiedziałem się, że Maja jest w strefie tranzytowej i może być deportowana, użyłem absolutnie wszystkich swoich sił i środków, żeby w Dubaju ten paszport otrzymać - zaczął słynny detektyw przed naszą kamerą

Co zatem dokładnie się działo? Kto i dlaczego postanowił ukraść paszport Mai? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Niespodziewany zwrot akcji. Maja Rutkowski uratowana! Krzysztof odnalazł jej paszport fot. screen Instagram @majaplich

Zobacz także: