Weronika Sowa już na początku roku wyznała, że jednym z najpiękniejszych wydarzeń 2025 roku będzie jej ślub. Wraz z Frizem pobrali się w tajemnicy, a radosną nowiną podzielili z fanami dopiero po fakcie. Klaudia Halejcio miała okazję rozmawiać z nią przed tym wydarzeniem.

Reklama

Klaudia Halejcio o ślubie Wersow i Friza

Wersow i Friz o swoim ślubie poinformowali w połowie sierpnia. Ten dzień chcieli przeżywać w otoczeniu najbliższych i z dala od zainteresowania mediów. Nie pozostawią jednak swoich fanów w niewiedzy, ponieważ już w październiku do kin trafi film o ich relacji, w którym znajdą się również ujęcia ze ślubu.

Wersow jednak nie przed wszystkimi trzymała tajemnicę. O przygotowaniach do ślubu rozmawiała z Klaudią Halejcio, która również niedługo zostanie żoną.

Przed tym jak Werka brała ślub rozmawiałyśmy, że będzie magicznie i chce to przeżyć i myślę, że zrobiła to na własnych zasadach. To było dla niej ważne wyznała aktorka w rozmowie z Party.pl.

Halejcio wypowiedziała się również na temat kinowego filmu o miłości influencerów i tego, jak wyglądają przygotowania do jej własnego wesela. Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także:

Reklama