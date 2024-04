Po raz kolejny Roksana Węgiel i Michał Kassin zawiesili poprzeczkę naprawdę wysoko i sprawili, że parkiet dosłownie zapłonął! Ich występ zdobył najwyższe nowy i zgromadził same pozytywne opinie. Jak się okazało, tuż przed występem duet wyjechał razem z kraju! Dopiero teraz to ujawnili.

Roxie Węgiel i Michał Kassin zdradzili swoją tajemnicę

W minioną niedzielę Węgiel i jej akrobacje zachwyciły w "Tańcu z gwiazdami". Choć tydzień temu wypadli nieco słabiej, po raz kolejny udowodnili, że zamierzają pewnym krokiem kroczyć po Kryształową Kulę! Znów udało im się zdobyć 40 punktów i, co najważniejsze, awansować do kolejnego odcinka! Po bardzo emocjonującej choreografii udało nam się porozmawiać z Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem! Ci niespodziewanie zdradzili, że do najnowszego "Tańca z gwiazdami" przygotowywali się w... Marakeszu. Duet spędził tam aż trzy dni i przyszło im ćwiczyć w naprawdę trudnych warunkach!

Nie było łatwo, bo ćwiczyliśmy w Marakeszu trzy dni. Trzymaliśmy to w tajemnicy, ale myślę, że w kolejnym odcinku ''Tańca z gwiazdami'' będzie jeszcze więcej o tym incydencie. Ćwiczyliśmy w terenie. Na trawie, na lotnisku, w hotelu... wszędzie, gdzie się dało - na chodniku, na ulicach Marakeszu. Było ciężko. Nie było (sali treningowej - przyp. red.)

Do tematu Roxie i Michał odnieśli się również na InstaStory wokalistki, zdradzając prawdziwy powód nagłego wyjazdu. Okazało się, że było to związane z jej pracą.

Musimy wam zdradzić jedną rzecz, którą trzymaliśmy w sekrecie. Ostatnie trzy dni spędziliśmy robiąc treningi w Marakeszu, bo akurat miałam kampanię, sesję do zrobienia właśnie tam. Było bardzo intensywnie!

Roksana i Michał wyznali także, co czuli po samym występie. Co nam powiedzieli? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

