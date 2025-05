Roksana Węgiel oglądała półfinał Eurowizji i ma już wyrobione zdanie o występie Justyny Steczkowskiej. Czy Polska ma szansę wygrać?

Roksana Węgiel wprost o występie Steczkowskiej na Eurowizji

To wielkie wydarzenie dla całego świata. Jak co roku Eurowizja przyciąga miliony fanów, jednak tym razem dla Polski jest to wielka szansa na wysokie miejsce w konkursie. Justyna Steczkowska jest wymarzoną przez wielu reprezentantką naszego kraju, a jej doświadczenie i umiejętności pozwoliły Polsce wziąć udział w finale Eurowizji w Bazylei!

Teraz Roksana Węgiel przyznała, że oglądała jej występ i jest zachwycona. W rozmowie z nami powiedziała:

Świetny występ, reszta przy niej blado wypadła. Sorry not sorry, niestety kochani, przykro mi, ale ten poziom był... dość słaby, a Justyna nasza się wyróżniła(...) ona zgarnęła wszystko tego dnia!

Jakie miejsce wróży jej Roksana Węgiel? Zobaczcie cały materiał, aby dowiedzieć się więcej.

