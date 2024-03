Roksana Węgiel już za niecałe dwa tygodnie stanie pierwszy raz na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Internauci czekają na pierwsze efekty ciężkiej pracy Roksany i jej partnera Michała Kassina, którzy trenującą codziennie po 5-6 godzin. Teraz piosenkarka opowiedziała nam, jak zareagował Kevin Mglej na jej udział w tanecznym show.

Roksana Węgiel o reakcji Kevina Mgleja na jej udział w "TzG"

Roksana Węgiel przyznała, że pomimo licznych zaproszeń do "Tańca z Gwiazdami", dopiero teraz zdecydowała się wziąć udział w tym projekcie, tłumacząc to dojrzałością emocjonalną. Możliwe, że do udziału w tanecznym formacie zmotywował ją jej narzeczony Kevin, ponieważ Roksana przyznała, że był zachwycony wizją podziwiania jej podczas odcinków w "Tańcu z Gwiazdami".

Kevin... sam mnie namawiał, żebym wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami, bo uważa, że jest to bardzo dobre w kontekście mojego rozwoju, a ufamy sobie bezgranicznie, więc nie widzę tutaj żadnych powodów do zmartwień - przyznała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel wspomniała również, że ma świadomość, że choreografie taneczne bywają sensualne i wymagana jest duża bliskość ze współpartnerem, jednak podchodzi do tego bardzo profesjonalnie i potrafi odgraniczyć emocje związane z tańcem, od tych prywatnych.

Wygląda na to, że narzeczony Roksany od początku wspiera ją w decyzji o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" i na pewno nieraz zobaczymy go na widowni w telewizyjnym show.

