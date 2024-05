Roksana Węgiel i Michał Kassin przez całą edycję "Tańca z gwiazdami" szli jak burza i już od pierwszych odcinków zgarniali od jurorów najwyższe noty. 19-letnia wokalistka zachwycała wszystkich mistrzowskim opanowaniem choreografii z wymagającymi akrobacjami i sama sobie co tydzień stawiała poprzeczkę coraz wyżej. Co zatem widzowie zobaczą w finale? Jak wiadomo, jednym z tańców, które przygotowują finałowe pary, jest freestyle. W rozmowie z naszą reporterką Michał Kassin uchylił rąbka tajemnicy na ten temat.

Michał Kassin w rozmowie z reporterką Party.pl wyjawił, że razem z Roksaną Węgiel zatańczą w finale "Tańca z gwiazdami" freestyle do polskiego utworu. Od razu jednak podkreślił, że wybór tej piosenki będzie z pewnością dla widzów nie lada zaskoczeniem. Dodał także, że niektórzy nawet odradzali im właśnie takiego wyboru.

Mamy koncepcję na freestyle. Nie zdradzę do jakiego utworu, ale będzie to taki powrót do polskich korzeni. Wydaje mi się, że to jest utwór, którego się państwo nie spodziewają, ale oboje rzucając ten tytuł, od razu to poczuliśmy. Poczuliśmy ciarki na plecach. Różne opinie były o tym utworze, niektórzy nam nawet odradzali, ale stwierdziliśmy, że nasza intuicja nam podpowiada, że musimy to zrobić, że to jest utwór dla nas. No i idziemy w to, także trzymajcie kciuki

- powiedział nam Michał Kassin.