Ostatnio w Telewizji Polskiej pojawiło się wiele zmian, które odbiły się szerokim echem w mediach. Nie jest tajemnicą, że wiele osób dostało szanse, by móc wykazać się w nowej roli. W rozmowie z Party.pl nasza reporterka postanowiła zapytać Monikę Richardson, czy również chciałaby powrócić do Telewizji Polskiej. Okazuje się, że prezenterka bardzo na to liczy.

Reklama

Monika Richardson chciałaby wrócić do TVP

Ostatnio pojawiło się wiele zmian w siedzibie TVP przy ul. Woroniczej. Jednak najgłośniej było o zmianach w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wszyscy prowadzący zostali zastąpieni nowymi. Ta zmiana nie spodobała się wielu widzom, którzy podkreślali swoje oburzenie w mediach społecznościowych. Od teraz na kanapach śniadaniówki TVP z gośćmi rozmawiają m.in. Beata Tadla i Tomasz Tylicki czy Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Nie da się ukryć, że wiele osób otrzymało szanse, by sprawdzić się w nowej roli. W związku z następującymi zmianami reporterka Party.pl postanowiła zapytać Monikę Richardson, która kiedyś prowadziła "Pytania na śniadanie" czy chciałaby powrócić do Telewizji Polskiej. Okazuje się, że ma wielkie nadzieje z tym związane.

Jestem osobą, która potrafi prowadzić programy, więc mam nadzieję, że będzie mi dane wcześniej, czy później program w Telewizji Polskiej poprowadzić — powiedziała Monika Olejnik.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiecie się, czy Monika Richardson chciałaby powrócić jako prowadząca do "Pytanie na śniadanie". Prezenterka ma duże ambicje.

Reklama

Zobacz także: Monika Richardson ostro o ekipie "Pytania na śniadanie". Wymowny komentarz w sieci