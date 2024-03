Fani "Tańca z Gwiazdami" zacierają ręce, bo swoje ulubione show będą mieli okazję obejrzeć również w Niedzielę Wielkanocną. Co jednak na tak szczególny czas emisji programu na żywo sądzą sami uczestnicy? Zobaczcie, co powiedziała nam Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel w ostatnich tygodniach z pewnością nie może narzekać na brak obowiązków. Oprócz działalności muzycznej, gwiazda skupia się też na intensywnych treningach do "Tańca z Gwiazdami", gdzie z odcinka na odcinek robi ogromne postępy.

Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel jest wierząca, a w Niedzielę Wielkanocną Polsat nie zrezygnował z emisji odcinka show na żywo. Jak więc 19-latka zapatruje się na występ w tak szczególnym dniu? Taneczna partnerka Michała Kassina w rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, nie kryła rozgoryczenia.

Są to najważniejsze święta jeśli chodzi o wiarę katolicką, jest to przykre poniekąd, głównie dlatego, że nie będą to normalne święta, ale postaramy się znaleźć czas na duchowe przeżycie tych Świąt

- przyznała Roksana Węgiel.