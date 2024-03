W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" pożegnaliśmy aż dwie pary: Beatę Kowalską i Mieszka Masłowskiego oraz Filipa Chajzera i Hanię Żudziewicz. O tym, że dwa duety opuszczą program, produkcja poinformowała zaledwie kilka dni przed odcinkiem! A możliwe, że i w tym odcinku czeka nas prawdziwa rewolucja. Postanowiliśmy zapytać o to Julię Kuczyńską i jej partnera tanecznego Michała Danilczuka. Jak myślicie, co nam powiedzieli?

Zmiany w „Tańcu z Gwiazdami”

W rywalizacji o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" walczą jeszcze m.in. Roksana Węgiel i Michał Kassin, Maciej Musiał i Daria Syta, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel oraz Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk. Widzowie zauważyli, że w porównaniu z poprzednią edycją na parkiecie dzieje się trochę mniej - parom często do tej pory towarzyszyli inni tancerze, teraz jest inaczej. Wkrótce jednak może się to zmienić. Co sądzi o tym taneczny partner Julii, Michał?

Pan reżyser wie, co robi i czasami mniej znaczy więcej. Sama obecność tańca na scenie jest wyjątkowym widowiskiem. Wydaje mi się, że w kolejnych odcinkach będziemy mieć już do dyspozycji tancerzy i będziemy mogli kreować, coś, co jest na miarę show. Aczkolwiek uważam, że mniej znaczy więcej. powiedział tancerz.

A co powiedziała nam sama Julia Kuczyńska? Zobaczcie sami w załączonym wideo.

