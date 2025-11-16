Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. W niedzielę 16 listopada widzowie zobaczą ostatni odcinek wielkiego hitu Polsatu. W finale o Kryształową Kulę zawalczą trzy najlepsze pary tego sezonu, a wśród nich Maurycy Popiel i Sara Janicka. Zapytaliśmy aktora, czy spodziewał się, że znajdzie się w finale.

Maurycy Popiel zdradza kulisy "Tańca z Gwiazdami"

Maurycy Popiel jest jednym z uczestników jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor stworzył parę z Sarą Janicką, a ich duet rozpalał parkiet od pierwszych odcinków. Para wiele razy otrzymała za swoje występu najwyższe noty od jurorów i chyba nie było zaskoczenia, gdy okazało się, że Maurycy Popiel i Sara Janicka znaleźli się w finałowej trójce i w ostatnim odcinku zawalczą o Kryształową Kulę.

Tuż po półfinałowym odcinku reporter Party.pl zapytał Maurycego Popiela, czy już wcześniej spodziewał się, że trafi do finału. Aktor zdradził, że skupiał się na przygotowaniach do kolejnych odcinków i nie myślał o finale, ale ujawnił, co wcześniej usłyszał od produkcji show.

Myślę, że mogę uchylić rąbka jakby produkcyjnych trybów i machiny, to znaczy zostaliśmy poproszeni o to, żeby zastanowić się nad tym, co byśmy chcieli pokazać w finale, ale to było w sferze pomysłów scenariuszowych zdradził nam Maurycy Popiel.

Co jeszcze o finale "Tańca z Gwiazdami" powiedzieli nam Maurycy Popiel i Sara Janicka? Odpowiedź w naszym materiale wideo.

