Popiel zaskoczył wyznaniem ws. finału "TzG". Zdradził, o co poprosiła go produkcja
Maurycy Popiel i Sara Janicka trafili do finału jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" i zawalczą o Kryształową Kulę. Czy aktor już wcześniej zakładał, że może znaleźć się w najlepszej trójce? Maurycy Popiel przed kamerą zaskoczył szczerym komentarzem. Uchylił rąbka tajemnicy ws. produkcji Polsatu.
Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. W niedzielę 16 listopada widzowie zobaczą ostatni odcinek wielkiego hitu Polsatu. W finale o Kryształową Kulę zawalczą trzy najlepsze pary tego sezonu, a wśród nich Maurycy Popiel i Sara Janicka. Zapytaliśmy aktora, czy spodziewał się, że znajdzie się w finale.
Maurycy Popiel zdradza kulisy "Tańca z Gwiazdami"
Maurycy Popiel jest jednym z uczestników jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor stworzył parę z Sarą Janicką, a ich duet rozpalał parkiet od pierwszych odcinków. Para wiele razy otrzymała za swoje występu najwyższe noty od jurorów i chyba nie było zaskoczenia, gdy okazało się, że Maurycy Popiel i Sara Janicka znaleźli się w finałowej trójce i w ostatnim odcinku zawalczą o Kryształową Kulę.
Tuż po półfinałowym odcinku reporter Party.pl zapytał Maurycego Popiela, czy już wcześniej spodziewał się, że trafi do finału. Aktor zdradził, że skupiał się na przygotowaniach do kolejnych odcinków i nie myślał o finale, ale ujawnił, co wcześniej usłyszał od produkcji show.
Myślę, że mogę uchylić rąbka jakby produkcyjnych trybów i machiny, to znaczy zostaliśmy poproszeni o to, żeby zastanowić się nad tym, co byśmy chcieli pokazać w finale, ale to było w sferze pomysłów scenariuszowych
Co jeszcze o finale "Tańca z Gwiazdami" powiedzieli nam Maurycy Popiel i Sara Janicka? Odpowiedź w naszym materiale wideo.
