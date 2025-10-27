Agnieszka Kaczorowska wywołała medialną burzę swoją mową końcową po ogłoszeniu werdyktu w "Tańcu z Gwiazdami". Mówiła nie tylko o swoim związku z Marcinem Rogacewiczem i hejcie, jakiego doświadczają, ale rzuciła także wprost, że jej partner o wiele lepiej radził sobie na parkiecie niż niektórzy z tych, co ciągle są w programie. Maurycy Popiel wymownie skomentował odpadnięcie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej z show.

Maurycy Popiel o odpadnięciu Kaczorowskiej i Rogacewicza z "TzG"

Kaczorowska i Rogacewicz studio "TzG" opuścili w doskonałych humorach, chociaż to, co pokazały kamery pod koniec odcinka mogłoby wskazywać na coś innego. Tancerka, korzystając z chwili na przemówienie, ze łzami w oczach opowiadała, z czym musiała mierzyć się w "Tańcu z Gwiazdami', decydując się na start wraz ze swoim życiowym partnerem. Chociaż nie otrzymali najniższych not jurorskich, to nie wystarczyło, by utrzymali się w programie. Głosami widzów, minimalnie przegrali z Barbarą Bursztynowicz i Michałem Kassinem i musieli pożegnać się z wyścigiem po "Kryształową Kulę". Taki zwrot akcji chociaż jest niepojęty dla wielu fanów pary numer 7, nie był zaskoczeniem dla Maurycego Popiela.

Ja nie jestem zaskoczony na tyle, że każdy z nas mógł odpaść. Jakbyśmy my odpadli to też nie byłbym zaskoczony. Jakby odpadła Kasia Zillmann też nie byłbym zaskoczony, bo taka jest formuła programu.

Zwrócił jednak uwagę na jeden aspekt, który jemu samemu pozwala przetrwać z odcinka na odcinek. Zobaczcie nasz wywiad.

