Doda nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką Eurowizji i co roku kibicuje reprezentacji z Polski. W tym roku artystka trzymała kciuki za Justynę Steczkowską, która dała czadu na scenie i zachwyciła międzynarodową publiczność. Niestety, jurorzy nie docenili występu Steczkowskiej, co wywołało oburzenie w sieci. Pojawiły się głosy, że Polska powinna zrezygnować z udziału w Eurowizji. Co na ten temat sądzi Doda? Powiedziała to wprost.

Doda szczerze o dalszych losach Polski na Eurowizji

Blisko dwa tygodnie temu odbył się wielki finał Eurowizji 2025. Tym razem nasz kraj reprezentowała Justyna Steczkowska, która zaśpiewała piosenkę "Gaja". Polka zachwyciła na scenie i chyba wszyscy mieli nadzieję, że nasza reprezentantka zajmie wysokie miejsce. Niestety, jurorzy przyznali niskie noty, a fani byli oburzeni punktacją jury dla Polski w finale Eurowizji. Internauci nie ukrywali swojej złości, a niektórzy pisali wprost, że nasz kraj powinien wycofać się z Eurowizji. Czy Doda również tak uważa? Artystka w rozmowie z reporterką Party.pl nie gryzła się w język:

To jest fajna zabawa, nie ma co się obrażać. Jak ja bym się za każdym razem obrażała kiedy coś mi nie wychodzi w pracy to powinnam już dawno zawinąć koronki do domu podsumowała gwiazda.

Co jeszcze o Eurowizji powiedziała nam Doda? Kto jej zdaniem powinien wziąć udział w konkursie za rok? Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co powiedziała nam Doda.

