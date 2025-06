Klaudia Marchewka, 22-letnia menedżerka studia tatuażu z Warszawy, zdobyła serca widzów piątej edycji programu "Kanapowcy" swoją determinacją i imponującą metamorfozą. Zmagając się z kompleksami i stanem przedcukrzycowym, postanowiła zawalczyć o zdrowie i pewność siebie, co zaowocowało utratą 22 kg w programie i przebiegnięciem sześciu półmaratonów. Klaudia dalej walczy o swoją formę i zdrowie, a w wywiadzie dla Party.pl zdradziła, czy program był reżyserowany. Będziecie zaskoczeni!

Klaudia Marchewka o programie „Kanapowcy”

Klaudia wzięła udział w 5. edycji programu "Kanapowcy" i dołączyła do grona uczestników, którzy zmienili swoje życie. W wywiadzie dla Party.pl zdradziła Bartoszowi Sekleckiemu, czy program jest reżyserowany. Produkcja daje im wskazówki, co powinni mówić? Klaudia mówi wprost, że program nie jest reżyserowany, a czy uczestnicy otrzymują sugestie, jak powinni się zachować?

Były jakieś rzuty, że ktoś zza kamery się nas pytał: 'Co czujesz w danym momencie?'. (...) Pod takim kątem to było reżyserowane, że oni na nas wywierali, żebyśmy się odzywali, mówili, zadawali konkretne pytania, ale to wydaje mi się takie zdrowe, takie normalne. - powiedziała wprost Klaudia

Uczestniczka hitu TTV dodała też, że uczestnicy mieli chwilę, że milkli i nie wiedzieli, co powinni powiedzieć:

Gdyby nie było tych pytań to w większości byłaby cisza w kamerze - dodała uczestniczka 5. edycji 'Kanapowców'

Klaudia z "Kanapowców" przeszła metamorfozę

Klaudia zgłosiła się do programu "Kanapowcy" z wagą 93,5 kg, co kwalifikowało ją do pierwszego stopnia otyłości. Przez trzy lata przybrała 25 kg, co doprowadziło do stanu przedcukrzycowego. Jej dieta obfitowała w słodycze, a warzyw unikała przez dekadę. Dodatkowo spędzała wiele godzin dziennie na telefonie, co wpływało negatywnie na jej samopoczucie i zdrowie.

Impulsem do działania była diagnoza lekarska, a następnie zgłoszenie do programu. Klaudia postanowiła zmienić swoje nawyki żywieniowe i styl życia. Jej celem było nie tylko zrzucenie zbędnych kilogramów, ale przede wszystkim odzyskanie zdrowia i pewności siebie.

Dzięki ciężkiej pracy i determinacji Klaudia zrzuciła w programie aż 22 kg. Jej przemiana nie ograniczyła się tylko do wyglądu, bo odzyskała radość życia i zaczęła cieszyć się aktywnością fizyczną. Regularnie dzieli się swoimi postępami na Instagramie, gdzie pokazuje treningi i motywuje innych do działania.

