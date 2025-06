Piotr Musiałkowski dołączył do ekipy "Tańca z gwiazdami" wiosną 2025 roku. Tancerz wystąpił w 16. edycji show u boku popularnej wokalistki disco polo, Magdy Narożnej. W tym samym czasie trwały też przygotowania do Eurowizji, na której Piotr wystąpił jako jeden z tancerzy towarzyszących Justynie Steczkowskiej na scenie. Jak udało mu się to wszystko pogodzić? W rozmowie z nami tancerz przyznał wprost, że istniało ryzyko, że nie uda mu się dotrzeć do Bazylei!

W rozmowie z naszym reporterem Piotr Musiałkowski przyznał, że udział w dwóch tak dużych projektach jak "Taniec z gwiazdami" i Eurowizja, które zbiegły się w czasie, były dla niego naprawdę potężnym wyzwaniem.

Ten etap ,,Tańca z gwiazdami'' i Eurowizja to był naprawdę hardcore. Teraz już Ci mogę to powiedzieć po wszystkim, że to, co ja zrobiłem, to była po prostu niezła batalia z czasem, żeby to wszystko zgrać. I jak ja się na to zgadzałem, to wszyscy moi znajomi mówili, że ja po prostu zwariowałem

zaczął Piotr Musiałkowski