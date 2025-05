Adrianna Borek szykuje się do półfinału "Tańca z Gwiazdami". Jednak to, co wydarzyło się w ćwierćfinale z pewnością zapamięta na długo. Zobaczcie, co nam zdradziła w wywiadzie.

Adrianna Borek o "dziesiątce" od Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami"

Za nami ósmy odcinek "Tańca z Gwiazdami", co oznacza, że od wielkiego finału dzielą nas już tylko dwa. W półfinale zmierzy się ze sobą już tylko cztery pary:

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Tomasz Wolny i Daria Syta

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska​

Adrianna Borek i Albert Kosiński.

W minioną niedzielę pary zaprezentowały się w tańcach ludowych, co było całkowitą nowością w "Tańcu z Gwiazdami". Ten debiut szczególnie zapamięta Ada Borek, która od Iwony Pavlović otrzymała "dziesiątkę" za swojego kujawiaka. Swojej radości i zaskoczenia nie potrafiła opanować za kulisami:

Pani Iwona nam zrobiła wow! Ona dała nam najwyższą notę, czy to kiedykolwiek się zdarzyło? Naprawdę, co to było? Coś wspaniałego.

Zobaczcie nasz nowy wywiad, by przekonać się jak Adrianna Borek przeżywała ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami". W pewnym momencie mikrofon przejął Albert Kosiński a jego słowa o programowej partnerce wzruszają.

