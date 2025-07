Paulina Smaszcz, znana polska dziennikarka, przyzwyczaiła odbiorów do tego, że nie boi się wyrażać własnego zdania i twardo stawia granice w show-biznesie. Nie ma oporów również przed poruszaniem na forum tematów tabu. W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała o wielu osobistych kwestiach, a w tym o... relacji z Kubą Wojewódzkim! Zaskoczyła wyznaniem.

W rodzimym show-biznesie Paulina Smaszcz króluje już od lat. Niejednokrotnie znajdowała się w centrum afer, głównie w kontekście rozpadu małżeństwa i nowej partnerki ex męża. Poza tym chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym i swoich relacjach z niektórymi gwiazdami. Po programie "Królowa przetrwania" bardzo zbliżyła się z Agnieszką Kotońską, a w rozmowie z naszym reporterem zaskoczyła wyznaniem na temat relacji z... Kubą Wojewódzkim!

Jak się okazało, sama Paulina Smaszcz długo była przekonana, że panuje między nimi negatywna atmosfera. Wszystko zmienił jednak raptem jeden telefon, gdy prezenter zadzwonił do niej, by zaprosić ją do swojego programu.