Paulina Smaszcz zasłynęła w mediach jako dziennikarka, ale i tzw. "kobieta petarda". W swojej karierze mocno postawiła na samorozwój i wsparcie w tym również innych kobiet, szczególnie po przejściach. Prowadzi warsztaty, które zrzeszają Polki z bolesnymi doświadczeniami. Specjalnie dla Party.pl 52-latka opowiedziała więcej na ten temat, ujawniając zaskakujący szczegół.

Paulina Smaszcz pracuje na co dzień z kobietami, o czym chętnie opowiada w mediach. W rozmowie z naszym reporterem wyjawiła, że zauważyła wśród swoich podopiecznych jeden problem, który hamuje ich rozwój. Jak zdradziła, kobiety "ciągle na coś czekają", odkładając swoje plany i marzenia na dalszy plan.