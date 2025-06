Paulina Smaszcz po raz kolejny udowodniła, że nie boi się trudnych tematów i potrafi mówić o nich z niezwykłą szczerością. W programie "Królowa przetrwania" odsłoniła przed widzami najbardziej bolesne momenty swojego życia, poruszając kwestie choroby, braku wsparcia oraz rozczarowań rodzinnych. Jej emocjonalna wypowiedź poruszyła nie tylko uczestniczki programu, ale także wielu odbiorców przed ekranami. W rozmowie z Party.pl dziennikarka wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się opowiedzieć o swoich przeżyciach i jaką rolę odegrała w tym odpowiedzialność wobec kobiet, które inspiruje na co dzień.

Paulina Smaszcz wzięła udział w drugim sezonie programu "Królowa przetrwania". Jej obecność w show szybko przyciągnęła uwagę widzów, zwłaszcza gdy w szóstym odcinku zdecydowała się na szczere i poruszające wyznanie dotyczące swojego życia osobistego. Smaszcz opowiedziała o trudnych doświadczeniach związanych z chorobą oraz relacjami rodzinnymi, co wywołało spore poruszenie nie tylko wśród uczestniczek, ale i widzów. Podczas rozmowy w obozie, Paulina Smaszcz wyznała, że jej małżeństwo zakończyło się nie z powodu romansu, ale dlatego, że została przez niego opuszczona w momencie, gdy najbardziej potrzebowała wsparcia. Opowiedziała również o bolesnych doświadczeniach związanych z reakcją najbliższych na jej stan zdrowia. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl dziennikarka opowiedziała o tym, dlaczego zdecydowała się otworzyć na tak osobisty temat.

Byłabym kłamliwą oszustką, której zależy tylko na zarobieniu pieniędzy na widowni. Jeżeli ja mówię kobietom, w jaki sposób mają walczyć o siebie, w jaki sposób mają budować samoświadomość, a nagle ja ukrywam, że mam problem, że przeszła kryzys, że upadła, że miałam depresje, że leżałam na podłodze, że została oszukana, że rozczarowana, okłamywana. Jak ja bym tego nie powiedziała, tylko bym udawała, że wszystko jest super, to byś powiedział ''serio''. To by było oszustwo, to jest brak szacunku do osób, które przychodzą na moje warsztaty, na moje szkolenia

powiedziała Paulina Smaszcz.