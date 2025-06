Paulina Smaszcz w rozmowie z Party.pl odniosła się do konfliktu z byłym mężem. I chociaż była para toczy spór w sądzie to sama dziennikarka przed kamerą przyznała, że za każdym razem chce ugody z Maciejem Kurzajewskim. Co powiedziała przed kamerą?

Paulina Smaszcz komentuje konflikt z Maciejem Kurzajewskim

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski rozstali się już kilka lat temu. Kiedy oficjalnie kończyli swoje małżeństwo głośno mówili, że mają dobre relacje. Niestety, po czasie wszystko się zmieniło, a dziś Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski spotykają się w sądzie, gdzie toczą się sprawy o majątek i naruszenie dóbr osobistych. Teraz Paulina Smaszcz w rozmowie z reporterem Party.pl zareagowała na pytanie, dlaczego nie może dojść do porozumienia z byłym mężem. Dziennikarka od razu odpowiedziała zapewniając, że za każdym razem chce ugody.

Za każdym razem proponuję ugodę i dogadanie się, ale to tamtej stronie zależy na podsycaniu konfliktu powiedziała Paulina Smaszcz.

Co ciekawe, w pewnym momencie dziennikarka wspomniała o ślubie byłego męża i jego nowej partnerki.

Życzę im jak najlepiej. Ja nawet mogłabym zostać świadkiem na ich ślubie gdyby mnie poprosili. Naprawdę życzę im żeby było im jak najlepiej powiedziała przed kamerą.

Co jeszcze powiedziała Paulina Smaszcz? Zobacz nasz materiał wideo.

