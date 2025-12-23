Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi pytania o plany, rodzinne spotkania i wymarzone prezenty. Paulina Smaszcz w rozmowie z nami zdradziła, że tegoroczny czas świąteczny będzie dla niej wyjątkowy i wcale nie tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać.

Paulina Smaszcz o tegorocznych świętach

Jak przyznała Paulina Smaszcz, nadchodzące święta będą miały międzynarodowy i dość skomplikowany charakter. Różne zobowiązania, odległości i logistyczne wyzwania sprawiają, że ich organizacja wymaga sporo elastyczności i dobrej energii.

Międzynarodowe, bardzo skomplikowane. Cała rodzina jedzie w jedno miejsce. Mówimy różnymi językami - wyjawiła Smaszcz.

Nie zabrakło także rozmowy o prezentach. Paulina Smaszcz nie ukrywa, że nie przywiązuje dużej wagi do materialnych upominków. Jest jednak jedna rzecz, która sprawiłaby jej ogromną radość.

Dla mnie największym prezentem będzie poczucie bezpieczeństwa i to, że będę zdrowa - zdradziła Paulina.

Cała rozmowa z Pauliną w wideo.

