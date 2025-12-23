Paulina Smaszcz o tegorocznych świętach: "Międzynarodowe, bardzo skomplikowane"
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a Paulina Smaszcz już wie, że w tym roku nie będą one należały do najprostszych. W rozmowie z nami zdradziła, jak zamierza spędzić ten wyjątkowy czas oraz jaki prezent sprawiłby jej największą radość.
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi pytania o plany, rodzinne spotkania i wymarzone prezenty. Paulina Smaszcz w rozmowie z nami zdradziła, że tegoroczny czas świąteczny będzie dla niej wyjątkowy i wcale nie tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać.
Paulina Smaszcz o tegorocznych świętach
Jak przyznała Paulina Smaszcz, nadchodzące święta będą miały międzynarodowy i dość skomplikowany charakter. Różne zobowiązania, odległości i logistyczne wyzwania sprawiają, że ich organizacja wymaga sporo elastyczności i dobrej energii.
Międzynarodowe, bardzo skomplikowane. Cała rodzina jedzie w jedno miejsce. Mówimy różnymi językami
Nie zabrakło także rozmowy o prezentach. Paulina Smaszcz nie ukrywa, że nie przywiązuje dużej wagi do materialnych upominków. Jest jednak jedna rzecz, która sprawiłaby jej ogromną radość.
Dla mnie największym prezentem będzie poczucie bezpieczeństwa i to, że będę zdrowa
Cała rozmowa z Pauliną w wideo.
