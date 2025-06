Po rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim, Paulina Smaszcz układa sobie życie na nowo. W wywiadzie dla Party.pl, wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Kim jest jej nowy partner i czy niedługo pochwali się wspólnym zdjęciem?

Niedawno Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski znowu spotkali się w sądzie. Byli małżonkowie mają między sobą całkiem sporo kwestii, które wyjaśniają podczas rozpraw. Niedawno Paulina Smaszcz gościła w studiu Party.pl, gdzie co nieco opowiedziała o tym, jak aktualnie wygląda jej życie prywatne. Okazuje się, że dziennikarka jest zakochana! Kim jest partner Pauliny Smaszcz? W tym temacie postanowiła jednak pozostać ostrożna i tajemnicza: