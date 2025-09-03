Paulina Krupińska jest jedną z popularniejszych polskich prezenterek, a jej życie zarówno zawodowe, jak i osobiste, budzi ogromne zaciekawienie. Na tematy prywatne ona sama jednak niechętnie się wypowiada. Szczególnie stara się chronić przed mediami swoje dzieci i sporadycznie mówi o małżeństwie z Sebastianem Karpiel-Bułecką, który również jest znaną w show-biznesie osobowością. Mimo to, podczas rozmowy z naszą reporterkę, gwiazda TVN zrobiła wyjątek i odniosła się do plotek o kryzysie w związku.

Paulina Krupińska zabrała głos ws. kryzysu

W sieci dość regularnie pojawiają się plotki o rzekomych problemach w małżeństwie Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki. Sami zainteresowani unikają komentarzy w tej sprawie i co jakiś czas dzielą się wspólnymi fotkami w sieci. Przy okazji rozmowy z dziennikarką Party.pl Paulina stanowczo odniosła się do doniesień o kłopotach w związku.

Jak podkreśliła, nie poparte niczym plotki zawsze ją zaskakiwały. Dochodziło nawet do sytuacji, że dalsi znajomi zaczęli zadawać jej bezpośrednie pytania.

Przez lata czytałam bardzo dużo nagłówków o tym, jak to my się co chwila rozstajemy, mamy awantury. I w pewnym momencie osoby, które nie są aż tak z nami blisko, potem mnie zaczepiały i mówiły: ''Paula, a co tam u was słychać?''. (...) Media nakręcały jakąś taką dziwną spiralę, ale o dziwo od roku czy dwóch lat jest spokój

Paulina Krupińska wspomniała też o... przepowiedniach wróżek!

