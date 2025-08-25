Anna Lewandowska i Paulina Krupińska nie po raz pierwszy udowadniają, że łączy je wyjątkowa wieź. Modelka podkreśla, że cenią sobie prywatność i dyskrecję w tej relacji. Choć czasem publikują wspólne zdjęcia, nie epatują nią w mediach. Teraz Paulina Krupińska mówi wprost o przyjaźni z Lewandowskimi!

Paulina Krupińska ujawnia prawdę o relacji z Anią i Robertem Lewandowskimi

Paulina Krupińska i Anna Lewandowska poznały się za kulisami programu Kuby Wojewódzkiego w 2013 roku, kiedy Krupińska występowała jako Miss Polonia, a Lewandowska towarzyszyła Robertowi Lewandowskiemu. Od razu poczuły „wspólne flow, takie fluidy”, co zapoczątkowało ich trwałą przyjaźń:

Poznałyśmy się na planie u Kuby Wojewódzkiego, kiedy wystąpiłam z Robertem Lewandowskim. To było zaraz po tym, jak otrzymałam koronę Miss Polonia. Wtedy Ania przyszła do garderoby się przywitać. Od razu było wspólne flow, takie fluidy. To się od razu czuje, czy z kimś jest ci po drodze, czy nie mówiła Paulina Krupińska w rozmowie z Jastrząb Post.

Ich więź rozkwitła przez lata, a partnerzy obu pań świetnie się dogadują, a one wspólnie spędzają czas przed świętami, razem wybierają się na wakacje i wydarzenia branżowe. W 2025 roku relaksowały się wspólnie na Majorce, gdzie spędziły aktywny, rodzinny urlop, a teraz razem z dziećmi zwiedzają Barcelonę.

Jak naprawdę wygląda przyjaźń z Anną Lewandowską?

Paulina Krupińska w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską zdradziła co nieco na temat jej przyjaźni z Anną Lewandowską. Jak wygląda w rzeczywistości ich relacja?

Ja bardzo długo czekałam, żeby nazywać kogoś przyjacielem. Z Anią i Robertem znamy się 12 lat. My jesteśmy również blisko...., nasze rodziny bardzo się lubią, nasze dzieciaczki również - wyznała Paulina Krupińska.

Koniecznie zobaczcie całą rozmowę z Pauliną Krupińską na temat relacji z Anną Lewandowską. Koniec lata właśnie świętują wspólnie w Barcelonie.

