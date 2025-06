Paula nie kryje emocji ws. tego, że burzliwa relacja Sandry i Billa z drugiego sezonu "Love Never Lies" ostatecznie dobiegła końca. Choć program obfitował w emocjonalne zwroty akcji, a para wielokrotnie próbowała ratować swój związek mimo zdrad i konfliktów, to według Pauli dopiero rozstanie pozwoliło Sandrze wrócić do siebie. Uczestniczka show otwarcie przyznała, że przez cały czas wierzyła, iż jej przyjaciółka podejmie decyzję o odcięciu się od Billa. Jak podkreśla, dziś Sandra jest zupełnie inną osobą!

Paula o rozstaniu Billa i Sandry z "Love Never Lies"

Relacja Sandry i Billa z drugiego sezonu"Love Never Lies" była jedną z najbardziej burzliwych i najczęściej komentowanych przez widzów. Już przed programem Bill przyznał się do sześciu zdrad, a w trakcie show doszło do kolejnej, gdy pocałował singielkę Alicję. Mimo tych wydarzeń para próbowała odbudować związek, jednak po zakończeniu programu rozstali się na cztery miesiące. W tym czasie Bill nawiązał bliższą relację z Alicją, co wywołało kolejne napięcia między nim a Sandrą.

Podczas odcinka "Reunion" okazało się, że choć Sandra i Bill nie są oficjalnie razem, utrzymują kontakt i próbują odbudować relację. Sandra podkreśliła, że wcześniej ich związek przynosił więcej cierpienia niż radości, ale teraz starają się podejść do siebie z większą dojrzałością i bez presji. Ostatecznie jednak para i tak się rozstała.

Paula, która również wzięła udział w tej samej edycji, zaprzyjaźniła się z Sandrą i miała nadzieje, że podejmie ona decyzje o rozstaniu z Billem. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl uczestniczka show przyznała, że cieszy się, że ostatecznie tak właśnie się stało. Wyznała również, co stało się z Sandrą po rozstaniu z Billem - jej zdaniem dziewczyna bardzo odżyła.

Jak ta dziewczyna odżyła. (...) Ja bardzo trzymałam kciuki za to, żeby Sandra podjęła taką decyzję, że już nigdy więcej nie pozwoli mu wejść do swojego życia, ale też starałam się szanować każdą jej decyzje. (...) Teraz jestem pewna, że to nie jest już ta dziewczyna, która byłaby z kimś takim powiedziała Paula.

Na tym się jednak nie skończyło! Co jeszcze miała do powiedzenia na ten temat Paula z "Love Never Lies". Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

