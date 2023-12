Faustyna jest wschodząca gwiazdą internetu, której udało się zbudować już całkiem niezłą społeczność. Influencerka ostatnio odwiedziła studio Party.pl, by odpowiedzieć na pytania dotyczące jej planów. Podczas nagrania wzięła również udział w formacie "Party kocha, Party szlocha", a jej odpowiedzi były prawdziwym zaskoczeniem. Sami zobaczcie!

Faustyna Fugińska to influencerka i youtuberka, której popularność dało członkostwo w ekipie "Genzie". Influencerka ma też prawie milion obserwujących na swoim Instagramie. Ostatnim czasem Faustyna postanowiła skupić się na prowadzeniu swojego własnego kanału na YouTubie pod nazwą "Fausti". Teraz 23-latka gościła u nas w studio Party.pl i wzięła udział w popularnym formacie "Party kocha, Party szlocha". Podczas pytań zdradziła, że nagrywanie z ekipą "Genzie" było dla niej wyjątkowym czasem, jednak nie mogłaby wrócić do codziennego nagrywania z nimi! Dlaczego?

Nie, nie ma szans nie zgodzę się na to za żadne pieniądze. Po prostu realnie to wiem, że powstrzymuje to od tworzenia filmów na mój kanał, a chce go rozwijać, jak najbardziej więc no nie ma szans.

— powiedziała Faustyna.