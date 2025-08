Agieszka Kaczorowska w rozmowie z Party.pl odniosła się do zdjęć robionych przez paparazzi. Od jakiegoś czasu do mediów trafia coraz więcej kadrów na których możemy zobaczyć gwiazdę u boku Marcina Rogacewicza. Jak komentuje to Kaczorowska?

Agnieszka Kaczorowska szczerze o zdjęciach paparazzi

Agnieszka Kaczorowska była jeszcze dzieckiem gdy zadebiutowała w show-biznesie. I chociaż jest związana z mediami od lat to szczególnie w ostatnim czasie jest o niej naprawdę głośno. Media rozpisywały się o głośnym rozstaniu Kaczorowskiej z mężem, a teraz plotkują o jej bliskiej relacji z przystojnym aktorem. Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali przyłapani na pocałunkach, a kilka dni temu paparazzi zrobili im zdjęcia na tajnej imprezie uczestników "Tańca z Gwiazdami".

Reporter Party.pl podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu rozmawiał z Agnieszką Kaczorowską na temat jej zdjęć z Marcinem Rogacewiczem. Ma żal, że paparazzi uwieczniają, jak spędza czas z aktorem?

Zdjęcia paparazzi z moją osobą pojawiają się ciągle gdzieś i staram się nie nadawać temu jakiegoś emocjonalnego znaczenia bo gdybym miała przeżywać każdą taką sytuację o myślę, że byłoby mi w życiu bardzo trudno wyznała gwiazda.

Są dwie strony tego medalu - z jednej strony pracując w tym zawodzie, robiąc takie a nie inne rzeczy, będąc w show-biznesie w zasadzie od 26 lat to poniekąd godzę się na to bo to taki biznes. A z drugiej strony jako człowiek, jako kobieta chciałabym mieć swoją prywatność, marzę o niej. dodała mówiąc o zdjęciach paparazzi.

